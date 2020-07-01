Адвокаты Порошенко объявили об отводе прокурорам и лично Венедиктовой

Суд приостановил рассмотрение дела и отправился в совещательную комнату

Суд приостановил рассмотрение дела и отправился в совещательную комнату

Фото: скриншот видео

Адвокаты пятого президента Украины и народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили отвод 12 прокурорам по делу и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Печерского суда города Киева, передает RegioNews.

Известно, что 1 июля началось заседание суда по рассмотрению пресечения Порошенко в деле о якобы склонении главы Службы внешней разведки Украины 2018 году до превышения им власти и служебных полномочий.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что объявили подозрение Порошенко в этом деле.

Его адвокаты также заявляли, что Порошенко не является подозреваемым, потому что прокуратура якобы нарушила нормы Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Порошенко отказался давать показания в ГБР.

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая 30 июня в видеоролике объясняла подозрения по делу Порошенко.