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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 15:27 7

Адвокаты Порошенко объявили об отводе прокурорам и лично Венедиктовой

01 июля 2020, 15:27 7
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Фото: скриншот видео
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Адвокаты пятого президента Украины и народного депутата фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявили отвод 12 прокурорам по делу и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Печерского суда города Киева, передает RegioNews.

Известно, что 1 июля началось заседание суда по рассмотрению пресечения Порошенко в деле о якобы склонении главы Службы внешней разведки Украины 2018 году до превышения им власти и служебных полномочий.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что объявили подозрение Порошенко в этом деле.

Его адвокаты также заявляли, что Порошенко не является подозреваемым, потому что прокуратура якобы нарушила нормы Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Порошенко отказался давать показания в ГБР.

Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая 30 июня в видеоролике объясняла подозрения по делу Порошенко.

суд Петр Порошенко прокуроры Ирина Венедиктова
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