Шмигаль розповів, коли чекати закінчення паводків на заході України

На підрахунок збитків підуть тижні

На підрахунок збитків підуть тижні

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Повені в західних регіонах країни можуть закінчиться вже в найближчі дні. Після цього влада зможе підрахувати завдані збитки в даних регіонах.

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC.

За його словами кількість води спадає, так як за останні три дні випало всього 5-12 мм опадів.

Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків", - зазначив Шмигаль.

На підрахунок збитків підуть наступні кілька тижнів, коли стануть зрозумілі всі наслідки паводків.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили, - це понад 700 млн гривень", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше в МВС назвали терміни ліквідації наслідків.