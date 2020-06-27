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27 червня 2020, 16:52 2

Шмигаль розповів, коли чекати закінчення паводків на заході України

27 червня 2020, 16:52 2
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На підрахунок збитків підуть тижні
На підрахунок збитків підуть тижні
Фото: з відкритих джерел
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Повені в західних регіонах країни можуть закінчиться вже в найближчі дні. Після цього влада зможе підрахувати завдані збитки в даних регіонах.

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC.

За його словами кількість води спадає, так як за останні три дні випало всього 5-12 мм опадів.

Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків", - зазначив Шмигаль.

На підрахунок збитків підуть наступні кілька тижнів, коли стануть зрозумілі всі наслідки паводків.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили, - це понад 700 млн гривень", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше в МВС назвали терміни ліквідації наслідків.

вода Прикарпаття збитки Деніс Шмигаль Повінь
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