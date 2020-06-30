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30 июня 2020, 19:25 2

"Слуги народа” выбрали брендбук и слоган для предвыборной кампании

30 июня 2020, 19:25 2
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Слоган в кампании пока звучит как "Решим это вместе!" Его уже использует в своих выступлениях заместитель председателя фракции Александр Корниенко
Слоган в кампании пока звучит как "Решим это вместе!" Его уже использует в своих выступлениях заместитель председателя фракции Александр Корниенко
Фото: пресс-служба ОП
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Избирательную кампанию партия будет строить вокруг «Великого строительства» — глобальной инфраструктурной программы, которую инициировал президент

Об этом говорится в материале "Бабеля", пишет RegioNews.

По информации источника близкого к штабу "Бабеля", брендбук для "слуг"разработал бывший артдиректор телеканала "Интер" Артем Гостев. Он также работал в компании Кирилла Тимошенко GoodMedia.

Координационный совет "Великого строительства" недавно возглавил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Офис президента поручил председателям ОГА пиар "Великого строительства" Зеленского. Чтобы повысить рейтинг власти в регионах, он разослал письма главам облгосадминистраций с просьбой освещать ход этой программы, поддерживать ее в соцсетях, брендировать транспорт и спецтехнику.

Контролирует выполнение поручения бывший председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Александр Курдинович.

Центральный избирательный штаб партии работает уже с начала апреля в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый", там также расположен "Офис простых решений" Михеила Саакашвили.

По информации "Бабеля", идеологией кампании занимается Корниенко, медианаправление ведет заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. От Офиса президента выборами занимаются два заместителя председателя ОП — Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов, а также первый помощник президента Сергей Шефир.

Напомним, сегодня стало известно, что в праймериз "Слуг народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать четверо народных депутатов.

Также "Слуги народа" заявили, что еще не определились с кандидатом на довыборах в 208 округе.

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