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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 17:43 4

Венедиктова записала видео, где объяснила подозрения по делу Порошенко

30 июня 2020, 17:43 4
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Фото: скриншот видео
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеоролик, в котором попыталась разъяснить процедуру уведомления о подозрении народному депутату Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Венедиктова уверяет, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством.

10 июня было сообщено о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - сказала Венедиктова.

По ее словам, в мае 2019 года были внесены сведения в ЕРГР, по номеру с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении по назначению членов Высшего совета правосудия, а в ноябре 2019 года в ЕРГР внесены сведения, по номеру с последними цифрами 1732 - по незаконному назначению первого заместителя Службы внешней разведки.

3 марта 2020 года уголовные производства 753 (касательно назначения членов ВРП) и 1732 (касательно назначения первого заместителя СВР) были объединены в одно производство, которому ЕРГР автоматически присвоено первичный номер с последними цифрами 753.

В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался неизменным - 753.

Она также прокомментировала запланирован на 30 июня допрос Порошенко. Венедиктова уверяет, что он не состоялся, потому что сторона защиты ходатайствовала о его переносе на 1 июля.

Напомним, 18 июня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

ГБР подозрение Петр Порошенко видео Ирина Венедиктова
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