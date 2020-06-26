Ексголові та посадовцю Кіровоградської ОДА повідомлено про підозру

Їх затримали при отриманні одного з "траншів" хабаря на загальну суму 1,8 млн грн

Їх затримали при отриманні одного з "траншів" хабаря на загальну суму 1,8 млн грн

26 червня 2020 року голові однієї з обласних державних адміністрацій та посадовцю цієї ж ОДА, викритих напередодні «на гарячому», повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії обох кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України

Про це пише RegioNews з посиланням на НАБУ.

Як встановило слідство, навесні 2020 року у голови ОДА виник злочинний умисел із отримання неправомірної вигоди від керівника головного управління одного з органів виконавчої влади в області.

Посадовець не хотів напряму вчиняти ці дії, тож для реалізації задуму залучив посередника - керівника одного з підрозділів цієї ж ОДА. І вже той, за його вказівкою, озвучив вимогу: 110 тис. грн неправомірної вигоди щомісяця, інакше чиновник зіткнеться з перешкодами у своїй діяльності, зокрема, ініціюванням питання щодо відповідності займаній посаді.

Згодом, підозрювані свої вимоги збільшили, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 млн грн.

За умовами "угоди", кошти мали передавати траншами. Перший – у 100 тис. грн — передано на початку червня, що задокументовано в межах досудового розслідування. Після отримання другого траншу у 250 тис. грн голову та посадовця ОДА викрили та затримали.

В ході подальших слідчих дій за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучені великі обсяги готівки, походження якої наразі невідоме. Йдеться про понад 4,5 млн грн, 320 тис. дол. США, 24 тис. євро. Вирішується питання про накладення арешту на ці кошти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Кіровоградської ОДА.