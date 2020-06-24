Причин для перенесення місцевих виборів немає - Разумков

Змінити терміни буде досить важко

Змінити терміни буде досить важко

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні не бачить юридичних механізмів і підстав, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці терміни, перенести їх якимось чином, досить важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки, за станом на сьогоднішній день я не бачу", - заявив він.

Спікер висловив надію, що Україна не буде йти за негативним сценарієм розвитку коронавірусної інфекції і зможе спокійно провести вибори восени цього року.

"Принаймні, сьогодні всі до цього мають готуватися. І уряд, і Верховна Рада України так само", — підкреслив Разумков.

Раніше повідомлялося, що уряд не виключає варіанту з перенесенням голосування, хоча і передумов до цього поки немає.