"Європейська Солідарність" вимагає реакції Ради на сексизм "слуг" Корнієнка і Арахамії

Партія також хоче отримати повну інформацію про графік Зеленського

Партія також хоче отримати повну інформацію про графік Зеленського

Фото: eurosolidarity.org

"Європейська Солідарність" направила звернення до керівництва Верховної Ради та регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті та негайно надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції "Слуга Народу", які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю.

Про це повідомила пресслужба партії, передає RegioNews.

Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії "Слуга народу", публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО "Рівні можливості", яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом", – йдеться в повідомленні.

Також "Європейська Солідарність" надіслала офіційні звернення в Офіс президента з вимогою надати повну інформацію про графік Володимира Зеленського.

Занепокоєні фактичним самоусуненням президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутністю будь-якої реакції на повінь на західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі", - ідеться в заяві партії.

Крім того, політсила просить надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність у чатах і соціальних групах.

Просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками", – зазначили у пресслужбі.

Також "ЄС" звернулася із запитом до Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати роз’яснення, чи можуть телеканали транслювати висловлювання президента зі словом "засранці", чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву. Політики не знали, що їх розмова записувався, тому вони себе сильно не стримуваль.