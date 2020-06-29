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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 14:32 2

В Белой Церкви коронавирус обнаружили у секретаря городского совета

29 июня 2020, 14:32 2
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Василий Савчук ранее занимал должность мэра города
Фото: Facebook
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В городе Белая Церковь Киевской области на COVID-19 заболел секретарь городского совета Василий Савчук.

Об этом в Faсebook сообщил депутат Киевского областного совета Максим Запаскин, передает RegioNews.

По его словам, секретарь Белоцерковского городского совета Василий Савчук сдал тест на COVID-19, он оказался положительным.

Сейчас медики осуществляют дезинфекцию его дома, а также проверяют всех контактных лиц чиновника.

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Напомним, 29 июня в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

коронавирус чиновники горсовет Киевская область Белая Церковь
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