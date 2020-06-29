В Белой Церкви коронавирус обнаружили у секретаря городского совета

Василий Савчук ранее занимал должность мэра города

Василий Савчук ранее занимал должность мэра города

Фото: Facebook

В городе Белая Церковь Киевской области на COVID-19 заболел секретарь городского совета Василий Савчук.

Об этом в Faсebook сообщил депутат Киевского областного совета Максим Запаскин, передает RegioNews.

По его словам, секретарь Белоцерковского городского совета Василий Савчук сдал тест на COVID-19, он оказался положительным.

Сейчас медики осуществляют дезинфекцию его дома, а также проверяют всех контактных лиц чиновника.

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Напомним, 29 июня в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.