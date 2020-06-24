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24 червня 2020, 20:29 36

Тетяна Домбровська пробачила "Слугу народу" Корнієнка за "робочу бабу"

24 червня 2020, 20:29 36
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Миколаївський політик вважає, що її оцінили "високо, але грубо"
Миколаївський політик вважає, що її оцінили "високо, але грубо"
Фото з відкритих джерел
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Одна з можливих кандидатів на виборах в мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі.

Про це вона заявила в коментарі LB.ua, пише RegioNews.

Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, в принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час прес-конференції, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він приніс вибачення, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", - зазначила Домбровська.

Вибачення Корнієнка, за її словами, вона приймає.

Також Домбровська має намір продовжувати співпрацю з "Слугою народу" і готовий балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.

Я сьогодні є одним з кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпаний. Вибачення прийняті", - резюмувала Тетяна Домбровська.

Нагадаємо, вчора в Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву не соромлячись у виразах.

Сьогодні Олександр Корнієнко вибачився перед Аллахвердієвою і розповів, що обговорював не тільки її, але і Тетяну Домбровську, яку в "Слузі народу" розглядають кандидатом на посаду мера Миколаєва. Саме Домбровську мали на увазі нардепи, коли обговорювали "робочу бабу".

Тетяна Домбровська Корнієнко Олександр скандал Слуга народа Миколаїв нардеп мер Кандидат
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