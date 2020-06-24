Розмовляли не лише про Аллахвердієву, - "Слуга народу" Корнієнко вибачився перед двома жінками

Зі слів Корнієнка, "енергійна, яка по 300 зустрічей на місяць" - це про іншу жінку, яку вони теж обговорювали з Арахамією

Зі слів Корнієнка, "енергійна, яка по 300 зустрічей на місяць" - це про іншу жінку, яку вони теж обговорювали з Арахамією

Фото: NIKLIFE

Глава партії «Слуга народу», який втрапив у скандал через «епітети» на адресу зовнішності нардепки Ірини Аллахвердієвої, вибачився не лише перед нею, але й перед Тетяною Домбровською, яку розглядають як кандидатку в мери Миколаєва

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Корнієнка у Facebook, де він оприлюднив звернення з вибаченнями.

Олександр Корнієнко вибачився перед колегою по фракції Іриною Аллахвердієвою та розповів, що обговорював не тільки її, а й Тетяну Домбровську, яку в "Слузі народу" розглядають кандидатом на посаду мера Миколаєва. Саме Домбровську мали на увазі нардепи, коли обговорювали "енергійну, яка ...по 300 зустрічей".

Хочу звернутися до пані Ірини Аллахвердієвої із проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику коротку частину розмови, де я з Арахамією обговорюю свої враження від її вроди, краси, але в абсолюно неприйнятній формі. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці, це були мої щирі враження від того як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли... Щодо іншої більшої частини розмови, яка породила масові цитування і меми. Хочу запевнити, що це були мої думки не про Аллахвердієву. Я обговорював іншу людину і та ситуація навколо Ірини, яка сталася в медіа, є абсолютно недоречною. Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери (Миколаєва - ред.) від партії "Слуги народу" пані Тетяну Домбровську. Я познайомився з нею напердодні і вона мене вразила своїм запалом, енергією і я розумію, що вона могла би бути гідним кандидатом від "Слуги народу".

За словами Корнієнка, форму свого захоплення він вибрав невдалу, неоднозначну і місцями образливу. Він вибачився перед Домбровською та закликав її брати участь у праймеріз партії. При цьому він зазначив, що розуміє, що після його висловлювань Домбровська може відмовитися.

Також Корнієнко визнав, що відео справжнє. а не змонтоване.

Опісля вибачень перед жінками Корнієнко взявся за вибачення за сексизм у висловлюваннях перед усіма прихильниками "Слуг народу" і сказав, що "це буде для нього уроком як не треба робити".

спробую поставити крапки у історіі із моїми недоречними розмовами. Опубліковано Олександр Корнієнко Середа, 24 червня 2020 р.

У соцмережах уже відреагували на коментарі та вибачення Корнієнка:

Голова партії "Слуга народу" пояснив, кого мав на увазі під "піддутою жінкою", а кого назвав "сосною корабельною". Це - дві різні жінки. Він вибачився перед обома", - зауважив користувач Михайло Голуб.

Це просто блиск. Це дві різні сосни. Корнієнко мав на увазі не ту сосну, а іншу. Це не жарт, він так і заявив. Цим він хотів поставити крапку. З іншого боку, пора осиковий кілок вставити Корнієнко в одне дупло, поки він більше не наговорив", - написав користувач Клим Братковський.

Это просто блеск. Это две разные сосны. Корниенко имел в виду не ту сосну, а другую. Это не шутка, он так и заявил. Этим... Опубліковано Климом Братківським Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву не стримуючись у висловлюваннях.