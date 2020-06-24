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24 июня 2020, 20:29 24

Татьяна Домбровская простила "Слугу народа" Корниенко за "рабочую бабу"

24 июня 2020, 20:29 24
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Николаевский политик считает, что ее оценили "высоко, но грубо"
Фото из открытых источников
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Одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но принимает его извинения и готова работать дальше.

Об этом она заявила в комментарии LB.ua, пишет RegioNews.

Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - отметила Домбровская.

Извинения Корниенко, по ее словам, она принимает.

Также Домбровская намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Татьяна Домбровская.

Напомним, вчера в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.

Сегодня Александр Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. Именно Домбровскую имели в виду нардепы, когда обсуждали "рабочую бабу".

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