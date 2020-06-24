Татьяна Домбровская простила "Слугу народа" Корниенко за "рабочую бабу"

Николаевский политик считает, что ее оценили "высоко, но грубо"

Николаевский политик считает, что ее оценили "высоко, но грубо"

Фото из открытых источников

Одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но принимает его извинения и готова работать дальше.

Об этом она заявила в комментарии LB.ua, пишет RegioNews.

Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - отметила Домбровская.

Извинения Корниенко, по ее словам, она принимает.

Также Домбровская намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Татьяна Домбровская.

Напомним, вчера в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.

Сегодня Александр Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в "Слуге народа" рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева. Именно Домбровскую имели в виду нардепы, когда обсуждали "рабочую бабу".