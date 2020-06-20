Прокуратура порушила справу через стеження за Порошенком

11 червня за ним нібито стежили автомобілі з невідомими номерами

11 червня за ним нібито стежили автомобілі з невідомими номерами

Фото: Facebook

Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за фактом можливого незаконного стеження за експрезидентом Петром Порошенком.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

Він опублікував відповідь Офісу генпрокурора на звернення народних депутатів щодо стеження за Порошенком.

У відповіді повідомляється, що 12 червня було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збирання 11 червня невстановленими службовими особами правоохоронного органу конфіденційної інформації про Порошенка.

Також досудове розслідування доручено здійснювати Головному слідчому управлінні ДБР.

Нагадаємо, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

12 червня Євросолідарність заявила про незаконне стеження за Петром Порошенком.