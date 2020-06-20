10:48  20 червня
За добу в Україні 841 випадок COVID-19, кількість нових хворих дещо знизилась
13:47  20 червня
Зеленський прибрав Єрмака із наглядової ради "Укроборонпрому"
12:14  20 червня
Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 18:30 2

Прокуратура порушила справу через стеження за Порошенком

20 червня 2020, 18:30 2
Читайте также на русском языке
11 червня за ним нібито стежили автомобілі з невідомими номерами
11 червня за ним нібито стежили автомобілі з невідомими номерами
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за фактом можливого незаконного стеження за експрезидентом Петром Порошенком.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, передає RegioNews.

Він опублікував відповідь Офісу генпрокурора на звернення народних депутатів щодо стеження за Порошенком.

У відповіді повідомляється, що 12 червня було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збирання 11 червня невстановленими службовими особами правоохоронного органу конфіденційної інформації про Порошенка.

Також досудове розслідування доручено здійснювати Головному слідчому управлінні ДБР.

Нагадаємо, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

12 червня Євросолідарність заявила про незаконне стеження за Петром Порошенком.

Петро Порошенко Офіс генпрокурора справа стеження
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Колишнього правоохоронця підозрюють у легалізації майже 120 млн грн
20 червня 2020, 13:28
Заступник голови МЗС просить відсторонити його від обов`язків через справу Порошенка
19 червня 2020, 18:07
Три справи проти Порошенка закриті - Венедіктова
18 червня 2020, 21:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »