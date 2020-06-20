Прокуратура возбудила дело из-за слежки за Порошенко

11 июня за ним якобы следили автомобили с неизвестными номерами

11 июня за ним якобы следили автомобили с неизвестными номерами

Фото: Facebook

Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту возможной незаконной слежки за экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.

Он опубликовал ответ Офиса генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.

В ответе сообщается, что 12 июня были внесены сведения в ЕРГР и начато уголовное производство по факту возможного незаконного сбора 11 июня неустановленными должностными лицами правоохранительных органов конфиденциальной информации о Порошенко.

Также досудебное расследование поручено осуществлять Главному следственному управлению ГБР.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

12 июня Евросолидарность заявила о незаконной слежке за Петром Порошенко.