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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 18:30 2

Прокуратура возбудила дело из-за слежки за Порошенко

20 июня 2020, 18:30 2
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11 июня за ним якобы следили автомобили с неизвестными номерами
11 июня за ним якобы следили автомобили с неизвестными номерами
Фото: Facebook
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Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту возможной незаконной слежки за экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.

Он опубликовал ответ Офиса генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.

В ответе сообщается, что 12 июня были внесены сведения в ЕРГР и начато уголовное производство по факту возможного незаконного сбора 11 июня неустановленными должностными лицами правоохранительных органов конфиденциальной информации о Порошенко.

Также досудебное расследование поручено осуществлять Главному следственному управлению ГБР.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

12 июня Евросолидарность заявила о незаконной слежке за Петром Порошенко.

Петр Порошенко Офис генпрокурора дело слежка
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