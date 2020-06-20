Прокуратура возбудила дело из-за слежки за Порошенко
Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту возможной незаконной слежки за экс-президентом Петром Порошенко.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает RegioNews.
Он опубликовал ответ Офиса генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.
В ответе сообщается, что 12 июня были внесены сведения в ЕРГР и начато уголовное производство по факту возможного незаконного сбора 11 июня неустановленными должностными лицами правоохранительных органов конфиденциальной информации о Порошенко.
Также досудебное расследование поручено осуществлять Главному следственному управлению ГБР.
Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко из-за отсутствия состава преступления.
12 июня Евросолидарность заявила о незаконной слежке за Петром Порошенко.