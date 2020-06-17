В зоні ООС тривають обстріли, один військовий загинув

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Також агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в штабі.