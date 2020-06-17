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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 18:18 7

В зоні ООС тривають обстріли, один військовий загинув

17 червня 2020, 18:18 7
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Ворог вів вогонь із мінометів та протитанкових гранатометів
Ворог вів вогонь із мінометів та протитанкових гранатометів
Фото: flickr
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17 червня в зоні ООС збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Також агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Командування Об’єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовослужбовець.

ООС війна АТО обстріли Донбас
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