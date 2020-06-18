19:41  18 июня
В ГБР рассказали о еще одном деле против Порошенко
19:10  18 июня
На Закарпатье усилили карантин
11:39  18 июня
Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 18:03 5

В зоне ООС семь обстрелов, обошлось без потерь - штаб

18 июня 2020, 18:03 5
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки был ранен один российский захватчик
За прошедшие сутки был ранен один российский захватчик
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

18 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Также вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки со стороны оккупантов зафиксировано 14 обстрелов, вследствие которых погиб один украинский военный.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Обострение на Донбассе: погиб один украинский военный, еще двое - ранены
18 июня 2020, 08:19
В зоне ООС продолжаются обстрелы, один военный погиб
17 июня 2020, 18:18
Обстрелы на Донбассе: ранен еще один украинский военный
17 июня 2020, 08:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »