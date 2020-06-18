В зоне ООС семь обстрелов, обошлось без потерь - штаб

За прошедшие сутки был ранен один российский захватчик

За прошедшие сутки был ранен один российский захватчик

Фото: flickr

18 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Также вблизи Крымского противник выпустил 7 мин из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки со стороны оккупантов зафиксировано 14 обстрелов, вследствие которых погиб один украинский военный.