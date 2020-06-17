Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий

Бойовики використовували заборонені озброєння

Бойовики використовували заборонені озброєння

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріл окупанти вели поблизу Новозвановки, Алмазного, Кримського, Новоолександрівки, Горіхового, Авдіївки, а також біля Маріїнки і Пищевика.

Ворог обстрілював позиції ООС використовуючи артилерійські системи 122-го калібру, озброєння БМП, міномети 82-го калібру, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, днями раніше на Донбасі постраждали четверо українських військових.