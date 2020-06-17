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Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий
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17 червня 2020, 08:20

Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий

17 червня 2020, 08:20
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Бойовики використовували заборонені озброєння
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушували режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріл окупанти вели поблизу Новозвановки, Алмазного, Кримського, Новоолександрівки, Горіхового, Авдіївки, а також біля Маріїнки і Пищевика.

Ворог обстрілював позиції ООС використовуючи артилерійські системи 122-го калібру, озброєння БМП, міномети 82-го калібру, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, днями раніше на Донбасі постраждали четверо українських військових.

ООС Донбас ОРДЛО поранення обстріли
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