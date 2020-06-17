Фігурант справи Гандзюк Ігор Павловський не прийшов на суд 17 разів

За словами адвоката підозрюваного, у Павловського, як і в голови Херсонської облради Мангера, стався гіпертонічний криз

За словами адвоката підозрюваного, у Павловського, як і в голови Херсонської облради Мангера, стався гіпертонічний криз

Фото: hromadske

В Одесі не відбулося судове засідання щодо одного з фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського.

Про це на Facebook повідомила спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", пише RegioNews. Ігор Павловський не з'явився на засідання суду 17 разів поспіль, тому засідання перенесли на 30 червня. Його адвокат Сергет вийшов з судом на відеозв'язок та повідомив, що в Павловського стався "гіпертонічний криз". Таку ж хворобу симулював і Мангер, аби не їхати на суд до Києва", – йдеться у повідомлені. Зазначається, що суддя направить запит в СІЗО та перевірить стан його здоров'я. Павловського скосила та ж "хвороба", що і Мангера! Сьогодні організатор замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Середа, 17 червня 2020 р. Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідуванням справи Гандзюк. У розслідуванні справи знайшли низку недоліків.

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