Справа Мунтяна: ВАКС залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради

Раніше чиновника відсторонили від посади за хабар у $180 тисяч

Раніше чиновника відсторонили від посади за хабар у $180 тисяч

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Наголошується, що захист просив дозволити Мунтяну спілкуватися зі своїм першим заступником з питань, які знаходяться на розгляді облради і не пов'язані з цією кримінальною справою.

Однак, слідча суддя ВАКС відхилила клопотання сторони захисту голови Чернівецької облради про зміну запобіжного заходу, таким чином залишивши попереднє рішення про запобіжний захід у силі: застава і заборона на виконання посадових обов'язків Мунтяном.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без змін клопотання про зміну запобіжного заходу голові Чернівецької обласної ради. Воно надійшло від адвоката, однак, за твердженням прокурора, адвокат подав клопотання раніше, ніж це передбачено КПК (30 днів)", - повідомили в суді.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабарі за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.