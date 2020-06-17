09:41  17 червня
Новий антирекорд COVID-19: за добу захворіла та померла рекордна кількість людей
10:27  17 червня
У Кабміні озвучили прогноз розвитку економіки до 2024 року в разі другої хвилі коронавірусу
08:20  17 червня
Обстріли на Донбасі: поранений ще один український військовий
UA | RU
UA | RU
17 червня 2020, 10:09 2

Справа Мунтяна: ВАКС залишив без змін запобіжний захід голові Чернівецької облради

17 червня 2020, 10:09 2
Читайте также на русском языке
Раніше чиновника відсторонили від посади за хабар у $180 тисяч
Раніше чиновника відсторонили від посади за хабар у $180 тисяч
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Наголошується, що захист просив дозволити Мунтяну спілкуватися зі своїм першим заступником з питань, які знаходяться на розгляді облради і не пов'язані з цією кримінальною справою.

Однак, слідча суддя ВАКС відхилила клопотання сторони захисту голови Чернівецької облради про зміну запобіжного заходу, таким чином залишивши попереднє рішення про запобіжний захід у силі: застава і заборона на виконання посадових обов'язків Мунтяном.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду залишила без змін клопотання про зміну запобіжного заходу голові Чернівецької обласної ради. Воно надійшло від адвоката, однак, за твердженням прокурора, адвокат подав клопотання раніше, ніж це передбачено КПК (30 днів)", - повідомили в суді.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабарі за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.

хабар ВАКС суд адвокат Чернівецька облрада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Олена Монова
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »