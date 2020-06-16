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16 червня 2020, 21:32 9

У центрі Одеси сталася бійка зі стріляниною

16 червня 2020, 21:32 9
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На Французькому бульварі з'ясовували стосунки два бандитських угрупування
На Французькому бульварі з'ясовували стосунки два бандитських угрупування
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У центрі Одеси біля одного з ресторанів на Французькому бульварі сталася бійка зі стріляниною і різаниною.

Про це повідомили в поліції Одеській області, пише RegioNews.

Учасники стрільби зникли з місця події на двох машинах

Поліція ввела план "Перехоплення" — розшукується автомобіль Toyota Land Cruiser "чорного кольору, а також BMW без номерів", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що між групою невстановлених осіб сталася сварка, в ході якої її учасники зробили кілька пострілів і втекли. З місця події правоохоронці вилучили гільзу, ймовірно, від травматичної зброї.

У поліції додали, що було відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", всі обставини і особи, причетні до сутички, встановлюються.

У той же час видання "Думська" з посиланням на прокуратуру передає, що в центрі міста з'ясовували стосунки дві бандитські угруповання.

Одеський підприємець, що працює в сфері IT-технологій, спробував дати відсіч організованому злочинному угрупуванню колишнього кікбоксера, що нині перебуває в розшуку, який нав'язував айтішнику свій "дах" (вимагав платити данину)", - зазначили журналісти.

Бізнесмен звернувся за допомогою до своїх київських знайомих, які послали до Одеси групу "спортсменів". В ході бійки одного з киян вдарили ножем у бік, проте від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, Одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну вартістю мільйон доларів.

Одеса стрілянина кримінальна справа поліція бійка поранення банда
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