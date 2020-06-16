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16 червня 2020, 10:59 10

Всупереч карантину: на Львівщині перевізники самовільно відновили роботу

16 червня 2020, 10:59 10
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Вони планують відновити перевезення на 60% від загальної кількості
Вони планують відновити перевезення на 60% від загальної кількості
Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області перевізники, після акції протесту під стінами облдержадміністрації, прийняли рішення самовільно відновити приміські та міжміські перевезення всупереч рішенню влади продовжити карантин.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

Перевізники Львівської області припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації і вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення", - написав він.

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велийка підтвердив ZAXID.NET, що перевізники з 15-16 червня відновлять перевезення в райони. Таке рішення прийняли самовільно після того, як обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА, - вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації свого права на працю", - заявив Велийка.

За його словами, зараз перевізники укладають договори з підприємствами в районах, селах та селищах і з місцевою владою, "щоб легально на основі таких договорів працювати".

Раніше повідомлялося, що найбільша кількість нових випадків зараження Covid-19 за добу залишається у Львівській області - 139 випадків.

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