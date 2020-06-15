Хабар в $6 млн: ВАКС заарештував Ільяшенка з правом внесення величезної застави

Першого заступника голови податкової Києва Ільяшенка заарештували із заставою у 84 млн 80 тисяч гривень

Першого заступника голови податкової Києва Ільяшенка заарештували із заставою у 84 млн 80 тисяч гривень

Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд взяв під варту першого заступника голови Державної податкової служби в Києві Миколу Ільяшенка, якого підозрюють у справі про рекордний хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Трансляція судового засідання здійснюється на YouTube каналі Вищого антикорупційного суду, повідомляє RegioNews.

ВАКС застосував до Ільяшенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в 84 млн 80 тисяч гривень до 10 серпня цього року.

Застосувати до підозрюваного Ільяшенка Миколи Вікторовича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання, тобто до 10 серпня 2020 року. Визначити підозрюваному заставу 40 тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 84,08 млн гривень", - зачитала рішення суддя Віра Михайленко.

Раніше повідомлялось, що голова ДПС України Олексій Любченко відсторонив від виконання обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у місті Києві Миколу Ільяшенка на час проведення дисциплінарного провадження як одного з фігурантів у справі про шестимільйонний хабар.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу, 13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським, щодо причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого на підконтрольний олігарху-втікачу Курченко "Реал-Банк".

Зокрема, Ситник повідомив, що затримані троє осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. В січні 2015 року ГПУ оголосила його в розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.