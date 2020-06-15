У Хаджибейському лимані на Одещині критично впав рівень кисню

Комісія вивчила причини екологічної катастрофи на лимані

Комісія вивчила причини екологічної катастрофи на лимані

Спеціалізована комісія проведела візуальне обстеження прибережної зони і виміряла вміст кисню у водах лиману.

Про це пише RegioNews з посиланням на thesis.od.ua.

Спеціалізована комісія, до складу якої увійшли співробітники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції в Одеській області, Біляївського міжрайонного Управління ГО Держпродспоживслужби в Одеській області, представник РА "Хаджибейський лиман", провела візуальне обстеження прибережної зони лиману, зафіксувавши загибель креветки і риби на ділянці майже два кілометри.

При візуальному обстежені встановлено, що вода в лимані яскраво зеленого кольору, відчувається запах сірководню та спостерігається значна кількість синьо-зелених водоростей.

На місці виявлення задухи проведено вимірювання розчиненого кисню у воді, який склав 3,2 мг О2/л та температуру води — 19 градусів.

За попередніми висновками комісії причина загибелі риби – зниження вмісту кисню у воді до критичних значень.

Нагадаємо, у Хаджибейському лимані, в районі с. Алтестове (міст автодороги Київ-Одеса) та в районі дамби об’їзної дороги, виявлено факт загибелі водних біоресурсів.