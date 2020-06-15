Взятка в $6 млн: ВАКС арестовал Ильяшенко с правом внесения огромного залога

Первого замглавы налоговой Киева Ильяшенко арестовали с залогом в 84 млн 80 тысяч гривен

Первого замглавы налоговой Киева Ильяшенко арестовали с залогом в 84 млн 80 тысяч гривен

Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд взял под стражу первого заместителя главы Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, которого подозревают в деле о рекордной взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Трансляция судебного заседания осуществляется на YouTube канале Высшего антикоррупционного суда, сообщает RegioNews.

ВАКС применил к Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 84 млн 80 тысяч гривен до 10 августа этого года.

Применить к подозреваемому Ильяшенко Николаю Викторовичу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического содержания, то есть до 10 августа 2020 года. Определить подозреваемому залог 40 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 84,08 млн гривен", - зачитала решение судья Вера Михайленко.

Ранее сообщалось, что председатель ГНС Украины Алексей Любченко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в городе Киеве Николая Ильяшенко на время проведения дисциплинарного производства как одного из фигурантов по делу о шестимиллионной взятке.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу, 13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским, в отношении причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного на подконтрольный беглому олигарху Курченко "Реал-Банк".

В частности, Сытник сообщил, что задержаны трое человек, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевского.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.