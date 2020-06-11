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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 15:47 13

Стало відомо, хто зайде в парламент замість Вакарчука

11 червня 2020, 15:47 13
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Народним депутатом стане дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська
Народним депутатом стане дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська
Фото: Facebook
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Місце народного депутата Святослава Вакарчука у Верховній Раді займе Аліна Свідерська, яка була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах.

Про це під час брифінгу повідомив Святослав Вакарчук, передає RegioNews.

Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська", – сказав Вакарчук.

Відомо, що Свідерська юристка, дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.

Закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет. Працює в організації "Професійний уряд". Була стипендіаткою програми "Всесвітні студії" Фонду Віктора Пінчука.

У 2014 – 2017 роках – співзасновниця громадської організації EasyBusiness. У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції. З 2017 року – голова та співзасновниця ГО "Лабораторія чистої енергетики".

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні, 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

депутат Голос Святослав Вакарчук парламент
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