Стало відомо, хто зайде в парламент замість Вакарчука
Місце народного депутата Святослава Вакарчука у Верховній Раді займе Аліна Свідерська, яка була 19 номером у партійному списку "Голосу" на позачергових парламентських виборах.
Про це під час брифінгу повідомив Святослав Вакарчук, передає RegioNews.
Наскільки я розумію, зайде Аліна Свідерська", – сказав Вакарчук.
Відомо, що Свідерська юристка, дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка, який працював в уряді Олексія Гончарука.
Закінчила НаУКМА за спеціальністю "правознавство" та Кембриджський університет. Працює в організації "Професійний уряд". Була стипендіаткою програми "Всесвітні студії" Фонду Віктора Пінчука.
У 2014 – 2017 роках – співзасновниця громадської організації EasyBusiness. У 2015 році Свідерська була радницею міністра економіки з питань дерегуляції. З 2017 року – голова та співзасновниця ГО "Лабораторія чистої енергетики".
Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук сьогодні, 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.