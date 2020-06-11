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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 15:47 51

Стало известно, кто зайдет в парламент вместо Вакарчука

11 июня 2020, 15:47 51
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Народным депутатом станет жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская
Народным депутатом станет жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка Алина Свидерская
Фото: Facebook
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Место народного депутата Святослава Вакарчука в Верховной Раде займет Алина Свидерская, которая была 19 номером в партийном списке "Голоса" на внеочередных парламентских выборах.

Об этом во время брифинга сообщил Святослав Вакарчук, передает RegioNews.

Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская", - сказал Вакарчук.

Известно, что Свидерская юрист, жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве Алексея Гончарука.

Окончила НаУКМА по специальности "правоведение" и Кембриджский университет. Работает в организации "Профессиональное правительство". Была стипендиаткой программы "Всемирные студии" Фонда Виктора Пинчука.

В 2014 - 2017 годах - соучредитель общественной организации EasyBusiness. В 2015 году Свидерская была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2017 года - председатель и соучредитель ОО "Лаборатория чистой энергетики".

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сегодня, 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.

депутат Голос Святослав Вакарчук парламент
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