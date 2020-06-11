"Он просто болтун": Зеленский прокомментировал скандал с пленками Ермака
Президент Владимир Зеленский комментируя скандал с пленками Ермака заявил, что это "пустое дело", потому что Ермак "не взял денег".
Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передает RegioNews.
Он не взял денег... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - сказал Зеленский.
Зеленский добавил, что не представляет, "что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял".
Напомним, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.
20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.