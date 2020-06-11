"Он просто болтун": Зеленский прокомментировал скандал с пленками Ермака

Президент считает, что Денис Ермак допустил большую ошибку, но, на самом деле, он "просто болтун"

Президент считает, что Денис Ермак допустил большую ошибку, но, на самом деле, он "просто болтун"

Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский комментируя скандал с пленками Ермака заявил, что это "пустое дело", потому что Ермак "не взял денег".

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