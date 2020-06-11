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11 июня 2020, 11:52 18

"Он просто болтун": Зеленский прокомментировал скандал с пленками Ермака

11 июня 2020, 11:52 18
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Президент считает, что Денис Ермак допустил большую ошибку, но, на самом деле, он "просто болтун"
Президент считает, что Денис Ермак допустил большую ошибку, но, на самом деле, он "просто болтун"
Фото: Facebook
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Президент Владимир Зеленский комментируя скандал с пленками Ермака заявил, что это "пустое дело", потому что Ермак "не взял денег".

Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", передает RegioNews.

Он не взял денег... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что не представляет, "что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял".

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

Владимир Зеленский Офис президента коррупция Денис Ермак пленки Ермака
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