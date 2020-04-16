Геращенко: генерал Шайтанов готував замах на Авакова
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс Україна.
"Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - повідомив заступник глави МВС.
Також Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова. "Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна", - зазначив він.
Нагадаємо, 14 квітня контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
- 21:44 16 квітня Лікаря "Охмадиту” звинуватили у крадіжці майже мільйона гривень
- 21:03 16 квітня Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте забов’язання
- 20:21 16 квітня Геращенко: генерал Шайтанов готував замах на Авакова
- 19:46 16 квітня На в'їздах до Києва великі тисняви через обов'язкову термометрію
- 18:51 16 квітня Суд відправив Тетяну Чорновол під домашній арешт
- 18:21 16 квітня У Запоріжжі виконком відмовився зупиняти роботу маршруток на період карантину
- 13:25 16 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"