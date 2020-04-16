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16 квітня 2020, 20:21 11

Геращенко: генерал Шайтанов готував замах на Авакова

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16 квітня 2020, 20:21 11
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Затриманий контррозвідкою СБУ за підозрою в держзраді генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова
Затриманий контррозвідкою СБУ за підозрою в держзраді генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс Україна.

"Я сьогодні вранці говорив із міністром внутрішніх справ. Він сказав, що так, дійсно, Служба безпеки та її оперативні канали передавали нам, що генерал-майор Шайтанов, окрім замаху на Адама Осмаєва, працював і над тим, щоб організувати замах на міністра внутрішніх справ", - повідомив заступник глави МВС.

Також Геращенко додав, що це був би вже не перший замах на Авакова. "Я дякую співробітникам СБУ за ефективну роботу і затримання небезпечного державного злочинця та шпигуна", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.


Арсен Аваков Аваков МВС Антон Геращенко замах
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