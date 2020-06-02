14:21  02 червня
ФСБ Росії заявила про затримання українського військового на кордоні з Кримом
13:11  02 червня
"Слуги народу" розпочали збір підписів за відставку Авакова
19:30  02 червня
"Укрпошта" продала нерухомості на 90 мільйонів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 20:00 3

У ЦВК пояснили, чому неможливо провести вибори на окрузі померлого Давиденка

Читайте также
на русском языке
02 червня 2020, 20:00 3
Читайте также на русском языке
В бюджеті на 2020 рік не передбачені кошти на проведення проміжних виборів
Фото: flickr
В бюджеті на 2020 рік не передбачені кошти на проведення проміжних виборів

Центральна виборча комісія не може розглядати питання про призначення проміжних виборів на 208 окрузі Чернігівської області, так як не отримала офіційних документів, що підтверджують смерть народного депутата Валерія Давиденка.

Про це повідомив голова ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії 2 червня, передає RegioNews.

Станом на цей час до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата, тому на цей момент часу в Центральної виборчої комісії відсутні юридичні підстави для розгляду цього питання", - сказав Діденко.

Він також додав, що в державному бюджеті на 2020 рік не передбачені кошти на проведення проміжних виборів.

Після останніх змін до закону про державний бюджет України в державному бюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів. Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - повідомив голова ЦВК.

Нагадаємо, 23 травня у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.


вибори бюджет ЦВК Валерій Давиденко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На боротьбу з коронавірусом Україна витратила майже 3 мільярди гривень
02 червня 2020, 15:33
25 депутатів-мільйонерів орендують житло за кошти бюджету
01 червня 2020, 15:07
Зеленський просить не втягувати Україну в американські вибори
01 червня 2020, 14:06
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 червня 2020, 22:02
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Всі досьє »