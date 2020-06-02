У ЦВК пояснили, чому неможливо провести вибори на окрузі померлого Давиденка
Центральна виборча комісія не може розглядати питання про призначення проміжних виборів на 208 окрузі Чернігівської області, так як не отримала офіційних документів, що підтверджують смерть народного депутата Валерія Давиденка.
Про це повідомив голова ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії 2 червня, передає RegioNews.
Станом на цей час до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата, тому на цей момент часу в Центральної виборчої комісії відсутні юридичні підстави для розгляду цього питання", - сказав Діденко.
Він також додав, що в державному бюджеті на 2020 рік не передбачені кошти на проведення проміжних виборів.
Після останніх змін до закону про державний бюджет України в державному бюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів. Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - повідомив голова ЦВК.
Нагадаємо, 23 травня у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.
Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.
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