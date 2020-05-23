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23 травня 2020, 21:12 143

З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко

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23 травня 2020, 21:12 143
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Поліція розслідує смерть нардепа як вбивство
Фото: davydenko.com.ua
Поліція розслідує смерть нардепа як вбивство

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко по 1 ч. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, за даними поліції, 47-річного депутата з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській.

18:37 жінка повідомила про це в столичну поліцію по спецлінії 102. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб", - йдеться в повідомленні.

Біля тіла був знайдений пістолет. Було це вбивство чи самогубство - належить з'ясувати правоохоронцям. У Давиденко було одне вогнепальне поранення.

Фото з місця вбивства опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Він заявив, що смерть схожа на самогубство з нагородного "Глока".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.


Валерій Давиденко нардеп убивство поліція
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