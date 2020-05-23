У Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко
Народного депутата України Валерія Давиденко знайшли мертвим з простреленою головою. Він був знайдений у власному офісі.
Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив народний депутат Ілля Ківа.
Щойно в офісі народного депутата Давиденко Валерія Миколайовича виявлено його труп з вогнепальним пораненням. Обставини з'ясовуються", - написав Ківа.
Інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії", - повідомив Геращенко.
Довідка: Валерій Давиденко - народний депутат України 8 скликання. Обраний від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" по мажоритарному округу №208 (Чернігівська область). Був членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. З 6 грудня 2019 - був членом депутатської групи "Довіра", до того - позафракційним.
У 2014 році - радник дирекції з розвитку перспективних програм, ЗАТ "Інститут інноваційного провайдингу національної академії аграрних наук".
У 2013 році призначений заступником Міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова, звільнений в 2014 році.
2004-2013 роки - генеральний директор ТОВ "СП "Агродім". У 2000-2004 роках працював спеціалістом зі страхування в САТ "Саламандра-Схід" та ЗАТ "Українська страхова група".
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