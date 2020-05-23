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23 травня 2020, 19:57 31

У Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко

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23 травня 2020, 19:57 31
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Він був знайдений застреленим у власному офісі
Фото: davydenko.com.ua
Він був знайдений застреленим у власному офісі

Народного депутата України Валерія Давиденко знайшли мертвим з простреленою головою. Він був знайдений у власному офісі.

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив народний депутат Ілля Ківа.

Щойно в офісі народного депутата Давиденко Валерія Миколайовича виявлено його труп з вогнепальним пораненням. Обставини з'ясовуються", - написав Ківа.

Інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії", - повідомив Геращенко.

Довідка: Валерій Давиденко - народний депутат України 8 скликання. Обраний від партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" по мажоритарному округу №208 (Чернігівська область). Був членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. З 6 грудня 2019 - був членом депутатської групи "Довіра", до того - позафракційним.

У 2014 році - радник дирекції з розвитку перспективних програм, ЗАТ "Інститут інноваційного провайдингу національної академії аграрних наук".

У 2013 році призначений заступником Міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова, звільнений в 2014 році.

2004-2013 роки - генеральний директор ТОВ "СП "Агродім". У 2000-2004 роках працював спеціалістом зі страхування в САТ "Саламандра-Схід" та ЗАТ "Українська страхова група".


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