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В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
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05 июня 2020, 12:41 18

В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии

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05 июня 2020, 12:41 18
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Назначения затронули девять областей Украины
Фото: Facebook/Слуга народа
Назначения затронули девять областей Украины

Партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов девяти областей и одного города. Так, главой городской организации "Слуга народа" в Кривом Роге стал народный депутат Юрий Корявченков.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

  • Днепропетровская область - Юрий Кисель, народный депутат;
  • Донецкая область - Владлен Неклюдов, народный депутат;
  • Запорожская область - Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
  • Львовская область - Ростислав Тистик, народный депутат;
  • Николаевская область - Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" в парламенте;
  • Одесская область - Сергей Колебошин;
  • Полтавская область - Ольга Савченко, народный депутат;
  • Сумская область - Михаил Ананченко, народный депутат;
  • Тернопольская область - Владимир Гевко, народный депутат.

Также отмечается, что Евгения Кравчук вошла в Совет Тернопольской областной организации партии "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.


Слуга народа партия область депутат должность
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