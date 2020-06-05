В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
Назначения затронули девять областей Украины
Назначения затронули девять областей Украины
Партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов девяти областей и одного города. Так, главой городской организации "Слуга народа" в Кривом Роге стал народный депутат Юрий Корявченков.
Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
- Днепропетровская область - Юрий Кисель, народный депутат;
- Донецкая область - Владлен Неклюдов, народный депутат;
- Запорожская область - Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;
- Львовская область - Ростислав Тистик, народный депутат;
- Николаевская область - Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" в парламенте;
- Одесская область - Сергей Колебошин;
- Полтавская область - Ольга Савченко, народный депутат;
- Сумская область - Михаил Ананченко, народный депутат;
- Тернопольская область - Владимир Гевко, народный депутат.
Также отмечается, что Евгения Кравчук вошла в Совет Тернопольской областной организации партии "Слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.
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