В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии

Назначения затронули девять областей Украины

Фото: Facebook/Слуга народа

Назначения затронули девять областей Украины

Партия "Слуга народа" сообщила о назначении глав и членов советов девяти областей и одного города. Так, главой городской организации "Слуга народа" в Кривом Роге стал народный депутат Юрий Корявченков.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Днепропетровская область - Юрий Кисель, народный депутат;

Донецкая область - Владлен Неклюдов, народный депутат;

Запорожская область - Михаил Федоров, министр цифровой трансформации;

Львовская область - Ростислав Тистик, народный депутат;

Николаевская область - Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" в парламенте;

Одесская область - Сергей Колебошин;

Полтавская область - Ольга Савченко, народный депутат;

Сумская область - Михаил Ананченко, народный депутат;

Тернопольская область - Владимир Гевко, народный депутат.

Также отмечается, что Евгения Кравчук вошла в Совет Тернопольской областной организации партии "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что еще один "Слуга народа" объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева.