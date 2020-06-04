Рада проголосувала за приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО
Верховна Рада внесла зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, і встановила нові назви військових звань вищого офіцерського складу відповідно до звань, які використовують у країнах НАТО.
Про це повідомляє офіційний веб-портал парламенту, передає RegioNews.
За рішення проголосував 291 народний депутат. В Збройних силах України запроваджено звання вищого офіцерського складу "бригадний генерал" і "командор-адмірал", а замість звання "генерал-полковник" запровадили звання "генерал". Також скасовано звання "генерал армії".
Крім того, буде скасовано військові звання "прапорщик", "старший прапорщик", і замість них запроваджено низку нових звань, таких як "рекрут", "штаб-сержант", "майстер-сержант", "старший майстер-сержант" та "головний майстер-сержант".
Зазначається, що реалізація нововведень не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, але потребує внесення змін до Статуту внутрішньої служби, Дисциплінарного статуту, Стройового статуту, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу”.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік".
- 20:43 04 червня Зґвалтування в Кагарлику: у справі може з'явитися ще три жертви
- 19:48 04 червня У Рівненькій області за період пандемії звільнилися понад 320 медиків
- 19:29 04 червня У Києві затримали прокурора на хабарі у 100 тисяч доларів
- 18:56 04 червня Суд заарештував двох "продавців" посади голови Харківської ОДА
- 18:52 04 червня Називали уродами і "пєтухами": в Івано-Франківську поліцейські погрожували підліткам (аудіо 16+)
- 18:28 04 червня В Україні продаватимуть тюрми
- 21:59 03 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак