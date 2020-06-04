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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 17:57 10

Рада проголосувала за приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

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04 червня 2020, 17:57 10
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Реалізація нововведень не потребує додаткових витрат із Державного бюджету
Фото: flickr
Реалізація нововведень не потребує додаткових витрат із Державного бюджету

Верховна Рада внесла зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, і встановила нові назви військових звань вищого офіцерського складу відповідно до звань, які використовують у країнах НАТО.

Про це повідомляє офіційний веб-портал парламенту, передає RegioNews.

За рішення проголосував 291 народний депутат. В Збройних силах України запроваджено звання вищого офіцерського складу "бригадний генерал" і "командор-адмірал", а замість звання "генерал-полковник" запровадили звання "генерал". Також скасовано звання "генерал армії".

Крім того, буде скасовано військові звання "прапорщик", "старший прапорщик", і замість них запроваджено низку нових звань, таких як "рекрут", "штаб-сержант", "майстер-сержант", "старший майстер-сержант" та "головний майстер-сержант".

Зазначається, що реалізація нововведень не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України, але потребує внесення змін до Статуту внутрішньої служби, Дисциплінарного статуту, Стройового статуту, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України та Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу”.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік".


Україна НАТО Верховна Рада ЗСУ
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