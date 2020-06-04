Рада проголосовала за приведение воинских званий ВСУ к стандартам НАТО
Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", и установила новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со званиями, которые используют в странах НАТО.
Об этом сообщает официальный портал парламента, передает RegioNews.
За решение проголосовал 291 народный депутат. В Вооруженных силах Украины введены звания высшего офицерского состава "бригадный генерал" и "командор-адмирал", а вместо звания "генерал-полковник" ввели звание "генерал". Также отменено звание "генерал армии".
Кроме того, будут отменены воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик", и вместо них введен ряд новых званий, таких как "рекрут", "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант ".
Отмечается, что реализация нововведений не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, но требует внесения изменений в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, Строевой устав, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".
- 21:04 04 июня Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы
- 20:43 04 июня Изнасилование в Кагарлыке: в деле может появиться еще три жертвы
- 19:48 04 июня В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
- 19:29 04 июня В Киеве задержали прокурора на взятке в 100 тысяч долларов
- 18:56 04 июня Суд арестовал двух "продавцов" должности председателя Харьковской ОГА
- 18:52 04 июня Называли уродами и "петухами": в Ивано-Франковске полицейские угрожали подросткам (аудио 16+)
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак