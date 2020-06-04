Рада проголосовала за приведение воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Реализация нововведений не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета

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Реализация нововведений не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета

Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", и установила новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со званиями, которые используют в странах НАТО.

Об этом сообщает официальный портал парламента, передает RegioNews.

За решение проголосовал 291 народный депутат. В Вооруженных силах Украины введены звания высшего офицерского состава "бригадный генерал" и "командор-адмирал", а вместо звания "генерал-полковник" ввели звание "генерал". Также отменено звание "генерал армии".

Кроме того, будут отменены воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик", и вместо них введен ряд новых званий, таких как "рекрут", "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант ".

Отмечается, что реализация нововведений не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, но требует внесения изменений в Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, Строевой устав, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".