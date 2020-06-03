Микола Княжицький звинуватив Андрія Садового у медійній корупції
Народний депутат Микола Княжицький заявив, що медіа родини Андрія Садового отримують "бартерні" десятки мільйонів гривень від "рекламодавця-монополіста" - корпорації "Ріел".
Про це Микола Княжицький написав у відкритому листі меру Львова Андрію Садовому.
Темою листа стали положення законопроєкту "Про медіа" (#2693-1), співавтором якого є народний депутат, і критика цього документа у Zaxid.net, що належить Катерині Кіт-Садовій - дружині міського голови Львова. У інтернет-виданні законопроект назвали черговою спробою обмежити свободу слова і права віруючих людей.
...наш законопроект вимагає повідомляти суспільству, хто і з якою метою фінансує засоби масової інформації твоєї родини. І тоді тобі доведеться пояснити, чому, наприклад, один з найбільших забудовників Львова – корпорація "Ріел" – рекламується лише на ваших родинних телеканалі, радіо і сайті", - написав Княжицький.
Нардеп вважає, що від ухвалення цього закону постраждають особисті інтереси Садового.
Також треба пояснити, якого милого лише в цьому році твої медіа отримали через рекламні агентства тільки від цього одного забудовника, як показує моніторинг, десятки мільйонів гривень. Я розумію, що корупційно роздавати міську землю забудовникам, проти яких порушені десятки кримінальних справ за те, щоб вони не просто носили хабарі в валізах або перераховували їх на офшори, а й фінансували пропагандистські медіа, вигідна і політично корисна справа.
І не дивно, що основним "спонсором" ЗМІ твоєї родини є компанія, що належить особам, які підтримують партію влади – "Слуга народу",- повідомив нардеп.
Реакція Андрія Садового на лист Миколи Княжицького поки невідома.
Ще у минулому році було зареєстровано депутатами більшості проєкт Закону про медіа. Ми зареєстрували альтернативний...Опубліковано Миколою Княжицьким Вівторок, 2 червня 2020 р.
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