Глава СБУ Баканов виявився керівником іспанської компанії - "Схеми"

Згідно з українським законодавством, голові СБУ заборонено займатися комерційною діяльністю

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Згідно з українським законодавством, голові СБУ заборонено займатися комерційною діяльністю

У голови Служби безпеки України Івана Баканова знайшли зв'язок з іспанською комерційною компанією Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в якій він займає керівну посаду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розслідування журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях".

Так, згідно українському антикорупційному законодавству, державний службовець не може керувати приватними структурами. Проте, як наголошується в розслідуванні, Іван Баканов з 2015 року займає посаду "administrador único", що означає "одноосібний адміністратор". Таким чином, ця особа має повноваження виконувати всі дії від імені фірми.

Компанія зареєстрована в провінції Жирона з статутним капіталом в 3000 євро. Вона спеціалізується на зведенні будівель і різних операціях з нерухомістю. З відкритих реєстрів неможливо дізнатися, чи діє компанія зараз, оскільки вона не подає річні звіти. Саме це стало причиною того, що фірма в списках податкової інспекції Іспанії значиться як порушник. Компанія також може отримати штрафні санкції від 1200 до 60 тисяч євро - в залежності від розміру статутного капіталу.

За даними "Схем", засновником іспанської фірми є кіпрська компанія Davegra LTD. Останньою володіє Андрій Яковлєв – автор "Студії Квартал-95", керівником якої раніше був президент Володимир Зеленський.

Журналісти також звернулися до Державного реєстру юридичних осіб провінції Жирона, в якій зареєстрована ця компанія. Там запевнили, що фірма діє і не ліквідована. Для припинення діяльності компанія спочатку повинна закрити всі борги.

Іван Баканов особисто відмовився окремо коментувати цю інформацію. Однак, за даними пресслужби СБУ, іспанська компанія, якою керує Баканов, ліквідована.

"На аргумент, що в Державному реєстрі Іспанії ця компанія значиться як не ліквідована, а Іван Баканов досі є її чинним одноосібним адміністратором, в пресслужбі СБУ зазначили, що з цим питанням "будуть розбиратися", - резюмували в сюжеті "Схеми".

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що справа щодо "плівок Єрмака" глава СБУ Іван Баканов робить "порожнім", а Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився в організоване злочинне угрупування.