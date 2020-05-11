Юлія Тимошенко та її адвокат отримали від американської юрфірми $11 мільйонів
Американська юридична фірма Skadden Arps сплатила 11 мільйонів доларів, щоб уникнути судового позову з боку Юлії Тимошенко. Колишня прем‘єр звинуватила фірму у сприянні її політичному переслідуванню.
Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на The New York Times, інформує RegioNews.
Юрфірма діяла в інтересах Віктора Януковича і склала в 2012 році звіт, який використовувався, щоб виправдати дії колишнього українського президента з ув‘язнення Тимошенко в 2011 році.
В 2019 році Skadden Arps погодилась виплатити 4,6 мільйона доларів в рамках досудового врегулювання суперечки з Міністерством юстиції США, через те, що провадила таємну лобістську кампанію на користь Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко.
За повідомленням поінформованих джерел, Тимошенко найняла юридичні фірму Reid Collins & Tsai, щоб встановити, чи можна подати до суду на компанію Skadden за сприяння у її переслідуванні.
Skadden виплатила 11 мільйонів доларів Тимошенко до того, як було подано позов, повідомляє видання на основі інформації від осіб, знайомих з домовленістю.
Гроші було перераховано до Тимошенко та її адвоката Сергія Власенка у сумі 5,5 мільйона доларів на кожного. Цю суму вона внесла у свою декларацію.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко з 5 серпня 2011 до 22 лютого 2014 була політв'язнем режиму Януковича. Реабілітована Верховним судом України і Європейським судом з прав людини.
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