Юлія Тимошенко та її адвокат отримали від американської юрфірми $11 мільйонів

Кожен з них отримав по 5,5 мільйона доларів

Юлія Тимошенко. Фото з Інстаграм

Кожен з них отримав по 5,5 мільйона доларів

Американська юридична фірма Skadden Arps сплатила 11 мільйонів доларів, щоб уникнути судового позову з боку Юлії Тимошенко. Колишня прем‘єр звинуватила фірму у сприянні її політичному переслідуванню.

Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на The New York Times, інформує RegioNews.

Юрфірма діяла в інтересах Віктора Януковича і склала в 2012 році звіт, який використовувався, щоб виправдати дії колишнього українського президента з ув‘язнення Тимошенко в 2011 році.

В 2019 році Skadden Arps погодилась виплатити 4,6 мільйона доларів в рамках досудового врегулювання суперечки з Міністерством юстиції США, через те, що провадила таємну лобістську кампанію на користь Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко.

За повідомленням поінформованих джерел, Тимошенко найняла юридичні фірму Reid Collins & Tsai, щоб встановити, чи можна подати до суду на компанію Skadden за сприяння у її переслідуванні.

Skadden виплатила 11 мільйонів доларів Тимошенко до того, як було подано позов, повідомляє видання на основі інформації від осіб, знайомих з домовленістю.

Гроші було перераховано до Тимошенко та її адвоката Сергія Власенка у сумі 5,5 мільйона доларів на кожного. Цю суму вона внесла у свою декларацію.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко з 5 серпня 2011 до 22 лютого 2014 була політв'язнем режиму Януковича. Реабілітована Верховним судом України і Європейським судом з прав людини.