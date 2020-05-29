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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 20:04 19

Захваченный россиянами катер "Никополь" вернулся на службу ВМС Украины

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29 мая 2020, 20:04 19
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Катер готов к выполнению боевых задач
Фото: wikipedia
Катер готов к выполнению боевых задач

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", который был захвачен Российской Федерацией в Керченском проливе, и был возвращен из плена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонопрома", передает RegioNews.

Известно, что катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода.

Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на "Никополе" завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

За период ремонтных работ специалисты завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донно-бортовой арматуры, судовых систем и оборудования.

Также на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование катера и выполнили окраску.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Ян Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.


Укроборонпром ВМС Украины Керчь
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