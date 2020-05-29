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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 15:37 6

Саакашвілі лобіює призначення Деканоїдзе головою митної служби України - ЗМІ

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29 травня 2020, 15:37 6
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В Україну чартерним рейсом прилетіла ексглава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе
Фото: Вікіпедія
В Україну чартерним рейсом прилетіла ексглава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі лобіює призначення Хатії Деканоїдзе на посаду керівниці української митниці.

Про це пише OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела, повідомляє RegioNews.

За інформацією джерела, Саакашвілі поставив президенту України Володимиру Зеленському ультиматум: активний піар його персони в обмін на позитивне рішення щодо Деканоїдзе. Однак, тут є ще одна юридична проблема: оскільки нині Деканоїзде – громадянка Грузії, то вона не має права обіймати цю посаду.

За даними джерел, глава держави поки думає та ще не ухвалив остаточного рішення.

Тим часом стало відомо, що сама Деканоїдзе, незважаючи на карантин, чартером прилетіла в Україну. Після прибуття вона зібрала всіх своїх колишніх колег і однодумців, починаючи від ексзаступниці голови Одеської ОДА Юлії Марушевської і закінчуючи представниками поліції.

Нагадаємо, на пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський озвучив ще одну креатуру Саакашвілі. Він повідомив, що в Україні з 1 вересня працюватиме Інвестиційний офіс, яким керуватиме давній колега Саакашвілі Леван Варшаломідзе.


Михаїл Саакашвілі Хатія Деканоїдзе митниця голова призначення Володимир Зеленський президент
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