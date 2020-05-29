Саакашвили лоббирует назначение Деканоидзе главой таможенной службы Украины - СМИ
Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили лоббирует назначение Хатии Деканоидзе на должность руководителя украинской таможни.
Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.
По информации источника, Саакашвили поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: активный пиар его персоны в обмен на положительное решение по Деканоидзе. Однако, здесь есть еще одна юридическая проблема: поскольку сейчас Деканоїзде – гражданка Грузии, то она не имеет права занимать эту должность.
По данным источников, глава государства пока думает и еще не принял окончательного решения.
Тем временем стало известно, что сама Деканоидзе, несмотря на карантин, чартером прилетела в Украину. После прибытия она собрала всех своих бывших коллег и единомышленников, начиная от эксзаместителя председателя Одесской ОГА Юлии Марушевской и заканчивая представителями полиции.
Напомним, на пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский озвучил еще одну креатуру Саакашвили. Он сообщил, что в Украине с 1 сентября будет работать Инвестиционный офис, которым будет руководить давний коллега Саакашвили Леван Варшаломидзе.
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