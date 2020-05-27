У Черкасах створили партію "Ошукані українці"
У Черкасах утворили партію “Ошукані українці”. Її очолив колишній прокурор області Олександр Литвин, який до цього створив однойменну громадську організацію.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 18000.com.ua.
Юридична особа "Ошукані українці” була перереєстрована з партії "Українська громадська рада”, яка була прописана в Києві.
Олександр Литвин з 2001 по 2005 роки був прокурором Черкаської області. За неофіційною інформацією, він розраховував отримати посаду голови Черкаської ОДА після виборів президента.
У єдиному реєстрі громадських формувань вказано, що, окрім Литвина, в керівництві партії також вказаний Олег Рой. Він свого часу працював в Черкаському окружному суді.
На сьогодні Рой є помічником сина Олександра Литвина – Миколи, а також разом з ним є помічниками на громадських засадах народного депутата Олега Арсенюка від "Слуги народу".
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