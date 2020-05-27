Правоохоронці трьох областей вилучили 60 тонн фальшивого алкоголю
Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.
Під час обшуків у складських приміщеннях виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.
Встановлюються суми збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, на Донеччині нелегальні АЗС збували пальне сумнівної якості .
- 18:38 27 травня У Черкасах створили партію "Ошукані українці"
- 18:26 27 травня В зоні ООС бойовики обстріляли ділянку розведення військ
- 18:13 27 травня Грузія обіцяє повернути посла в Україну найближчим часом
- 18:11 27 травня Під Харковом затримали бойовика "ДНР"
- 17:48 27 травня Німецький суд відмовив Україні в екстрадиції Онищенка
- 17:35 27 травня Правоохоронці трьох областей вилучили 60 тонн фальшивого алкоголю
- 21:55 26 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини