Правоохоронці трьох областей вилучили 60 тонн фальшивого алкоголю

Загальна вартість вилученого – понад 3,5 мільйона гривень

Загальна вартість вилученого – понад 3,5 мільйона гривень

Служба безпеки України виявила у Черкаській, Полтавській та Житомирській областях склади з майже 60 тоннами алкоголю з підробленими марками акцизного збору.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організував незаконний бізнес топ-менеджмент одного з легальних виробників алкоголю. На необліковану продукцію зловмисники наносили акцизні марки з номерами, що були видані іншим гравцям ринку у попередні періоди. Зловмисники також використовували марки старого зразка та підроблені акцизи для маркування своєї продукції.

Під час обшуків у складських приміщеннях виявили алкогольну продукцію загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

Встановлюються суми збитків державного бюджету через дії зловмисників. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Донеччині нелегальні АЗС збували пальне сумнівної якості .