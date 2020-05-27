В Черкассах создали партию "Обманутые украинцы"
В Черкассах образовали партию “Обманутые украинцы”. Ее возглавил бывший прокурор области Александр Литвин, который до этого создал одноименную общественную организацию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 18000.com.ua.
Юридическое лицо "Обманутые украинцы” было перерегистрировано из партии "Украинский общественный совет”, которая была прописана в Киеве.
Александр Литвин с 2001 по 2005 годы был прокурором Черкасской области. По неофициальной информации, он рассчитывал получить должность председателя Черкасской ОГА после выборов президента.
В едином реестре общественных формирований указано, что, кроме Литвина, в руководстве партии также числится Олег Рой. Он в свое время работал в Черкасском окружном суде.
На сегодня Рой является помощником сына Александра Литвина – Николая, а также вместе с ним и помощниками на общественных началах народного депутата Олега Арсенюка от "Слуги народа".
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