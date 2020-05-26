Побил козла: на эксглаву офиса президента Богдана завели дело

После появления видео из киевского зоопарка против Богдана открыли уголовное производство

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После появления видео из киевского зоопарка против Богдана открыли уголовное производство

Эксглаву офиса президента Андрея Богдана хотят привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Шевчук, пишет RegioNews.

Инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции", — заявил Шевчук.

По словам юриста, Богдана хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными . Ждем реакцию полиции Опубликовано Shevchuk Oleksiy Понедельник, 25 мая 2020 г.

На ролике, обнародованном в сети журналистом Романом Сеханом видно, как Андрей Богдан несколько раз дал легкую пощечину козлу и назвал его "глупой козлиной", после чего сфотографировался с животным. Затем Богдан в шутку пытался покатать на козе свою маленького собачку, с которой пришел в зоопарк.

"Казліна ты дура!" Устал от политиков - пошел в зоопарк к зверькам. Встретил БОгдана:) P. S. кстати в зоопарке толпища народа. Про карантин точно никто не думает, особенно в довжеленній очереди в кассу. Почти все без масок. Відосік в первом линке. Опубликовано Романом Суханом Понедельник, 25 мая 2020 г.

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