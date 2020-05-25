На Дніпропетровщині поруч із зруйнованим мостом побудують понтонну переправу

На вихідних спеціалісти дістали вантажний автомобіль, який спричинив аварію

На вихідних спеціалісти дістали вантажний автомобіль, який спричинив аварію

25 травня, в другій половині дня розпочнеться облаштування понтонної переправи поруч із мостом, який обвалився кілька днів тому.

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає RegioNews.

За його словами, на місці обвалу готуються під'їзди для розгортання понтонного моста і запуску руху.

Колона військової техніки, що доставляє конструкцію, вирушила вранці з Одеси й вже знаходиться за 200 кілометрів від Нікополя", - повідомив він.

Бондаренко нагадав, що аварія сталася 20 травня на залізному мосту в селі Олексіївка Нікопольського району, через який проходить траса сполученням "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя".

Він додав, що причиною обвалу стало порушення водієм фури обмеження щодо провезення вантажу до 10 тон.

Стосовно фури, що спричинила аварію, на вихідних спеціалістам вдалося дістати весь вантаж та підняти сам вантажний автомобіль", - розповів чиновник.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу у воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.