Фракція ОПЗЖ поїде до Москви на святкування 9 травня

Депутати проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" планують поїхати до Російської Федерації для участі в параді в Москві

Фото: Facebook

Депутати проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" планують поїхати до Російської Федерації для участі в параді в Москві

Про це повідомив депутат Ілля Ківа, передає RegioNews. За його словами, фракція буде присутня в Москві на параді. Ківа також заявив, що історію намагаються переписати та заявив, що буде святкувати День перемоги попри позицію колишнього сміністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Нагадаємо, 17 лютого один із керівників фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович виступив за те, щоб українська делегація взяла участь в параді 9 травня в Москві. Проти такого рішення виступили нардепи з Голосу та Європейської солідарності.

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