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23 травня 2020, 18:26 5

Поліція відкрила провадження через акцію під офісом Медведчука

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23 травня 2020, 18:26 5
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Під час акції затримано 17 осіб
Фото: сайт Нацкорпуса
Під час акції затримано 17 осіб

Хуліганські дії під офісом одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" привели до відкриття кримінального провадження. Діям кожного правопорушника нададуть правову оцінку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. По закінченню заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду і кілька банок з фарбою на фасад будівлі", - відзначили в поліції.

Так, за вчинення протиправних дій правоохоронці доставили 17 осіб в Печерське управління поліції, де встановлюють їх анкетні дані і відбирають пояснення.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

У той же час, в "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що внаслідок нападу на офіс партії госпіталізований один з її працівників "служби безпеки".

"Служба безпеки партії ефективно протидіяла нападу, однак поліція замість бандитів затримала 11 осіб, які протистояли бандитської атаці, які намагалися перешкодити незаконним протиправних дій націонал-радикалів. Один з працівників служби безпеки госпіталізований "швидкою допомогою" після удару в скроню", - заявили в партії.

Також у партії зазначили, що лише після того, як на завершення акції радикали закидали фаєрами співробітників поліції, правоохоронні органи затримали кілька нападників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під офісом Віктора Медведчука у Києві прогримів вибух.


поліція ОПЗЖ кримінальна справа Київ
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