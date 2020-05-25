09:49  25 травня
Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
10:57  25 травня
Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
12:20  25 травня
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
UA | RU
UA | RU
25 травня 2020, 13:39 13

Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 13:39 13
Читайте также на русском языке
Телепроєкт Kiev.live повинен стати незалежним від Медведчука і Рабіновича
Телепроєкт Kiev.live повинен стати незалежним від Медведчука і Рабіновича

Стало відомо, що народний депутат від ОПЗЖ і столичний забудовник Вадим Столар планує створити мережу регіональних телеканалів (Kiev.live і подібні їм) в інтересах двох інших однопартійців – народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які давно готуються до запуску свого політичного проєкту.

Про це пише RegioNews у статті "Поділ опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися від Медведчука".

Як виявилося, Вадим Столар користується виробничими ресурсами проросійської медіа-групи, але зовсім не збирається за рахунок свого активу розширювати так званий "медведчуківський пул" телеканалів. Столар створює альтернативну незалежну від Медведчука і Рабиновича медіа-майданчик.

Згідно з інформацією видання, саме бажання звільнитися від Медведчука, створити свою політичну силу і забезпечити її "піар" мережею інформаційних ресурсів підштовхнуло Бойка і Льовочкіна "зметикувати на трьох" зі Столар, якому потрібна політична вага, щоб зберегти вплив на ринок столичної нерухомості і він готовий за це платити.

У статті наголошується, що цих двох представників так званої групи "газовиків" (з цією групою також асоціюється "віденський в'язень" Дмитро Фірташ) вже давно обтяжує перебування в одному партійному човні з Медведчуком. Його "токсичність" обмежує зростання рейтингу ОПЗЖ, а тому планують самостійний проєкт.

Однак, Льовочкіна-Бойка турбує наявність медіа-ресурсів. В принципі, вони мають в активі телеканал "Інтер", однак, на цей канал претендує ще й Валерій Хорошковський, який зараз близький до певних кіл у ЗеКоманді.

Втім, не це головне – "Інтер" канал загального напрямку і має проросійський "фльор", а Льовочкіну та Бойку необхідні інформаційні канали без певного ідеологічного навантаження. Власне, такий продукт і збирається профінансувати Столар – мережа міських телеканалів з упором на господарське життя саме те перед місцевими виборами.

Як зазначає RegioNews, Столар ж, роблячи такий "членський внесок" у новий політпроєкт, сподівається зберегти, а то і посилити свій вплив в Києві та інших великих містах України.

Раніше RegioNews писав, навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал.


вибори політика партія телеканал Вадим Столар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »