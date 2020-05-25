Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка

Телепроєкт Kiev.live повинен стати незалежним від Медведчука і Рабіновича

Телепроєкт Kiev.live повинен стати незалежним від Медведчука і Рабіновича

Стало відомо, що народний депутат від ОПЗЖ і столичний забудовник Вадим Столар планує створити мережу регіональних телеканалів (Kiev.live і подібні їм) в інтересах двох інших однопартійців – народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які давно готуються до запуску свого політичного проєкту.

Про це пише RegioNews у статті "Поділ опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися від Медведчука".

Як виявилося, Вадим Столар користується виробничими ресурсами проросійської медіа-групи, але зовсім не збирається за рахунок свого активу розширювати так званий "медведчуківський пул" телеканалів. Столар створює альтернативну незалежну від Медведчука і Рабиновича медіа-майданчик.

Згідно з інформацією видання, саме бажання звільнитися від Медведчука, створити свою політичну силу і забезпечити її "піар" мережею інформаційних ресурсів підштовхнуло Бойка і Льовочкіна "зметикувати на трьох" зі Столар, якому потрібна політична вага, щоб зберегти вплив на ринок столичної нерухомості і він готовий за це платити.

У статті наголошується, що цих двох представників так званої групи "газовиків" (з цією групою також асоціюється "віденський в'язень" Дмитро Фірташ) вже давно обтяжує перебування в одному партійному човні з Медведчуком. Його "токсичність" обмежує зростання рейтингу ОПЗЖ, а тому планують самостійний проєкт.

Однак, Льовочкіна-Бойка турбує наявність медіа-ресурсів. В принципі, вони мають в активі телеканал "Інтер", однак, на цей канал претендує ще й Валерій Хорошковський, який зараз близький до певних кіл у ЗеКоманді.

Втім, не це головне – "Інтер" канал загального напрямку і має проросійський "фльор", а Льовочкіну та Бойку необхідні інформаційні канали без певного ідеологічного навантаження. Власне, такий продукт і збирається профінансувати Столар – мережа міських телеканалів з упором на господарське життя саме те перед місцевими виборами.

Як зазначає RegioNews, Столар ж, роблячи такий "членський внесок" у новий політпроєкт, сподівається зберегти, а то і посилити свій вплив в Києві та інших великих містах України.

Раніше RegioNews писав, навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал.