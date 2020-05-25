Вадим Столар создает сеть телеканалов под политпроект Левочкина и Бойко

Телепроект Kiev.live должен стать независимым от Медведчука и Рабиновича

Телепроект Kiev.live должен стать независимым от Медведчука и Рабиновича

Стало известно, что народный депутат от ОПЗЖ и столичный застройщик Вадим Столар планирует создать сеть региональных телеканалов (Kiev.live и подобные им) в интересах двух других однопартийцев – народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые давно готовятся к запуску своего политического проекта.

Об этом пишет RegioNews в статье "Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука".

Как оказалось, Вадим Столар пользуется производственными ресурсами пророссийской медиа-группы, но вовсе не собирается за счет своего актива расширять так называемый "медведчуковский пул" телеканалов. Столар создает альтернативную и независимую от Медведчука и Рабиновича медиа-площадку.

Согласно информации издания, именно желание отделаться от Медведчука, создать свою политическую силу и обеспечить ее "пиар" сетью информационных ресурсов подтолкнуло Бойко и Левочкина "сообразить на троих" со Столаром, которому нужен политический вес, чтобы сохранить влияние на рынок столичной недвижимости и он готов за это платить.

В статье отмечается, что этих двух представителей так называемой группы "газовиков" (с этой группой также ассоциируется "венский узник" Дмитрий Фирташ) уже давно тяготит пребывание в одной партийной лодке с Медведчуком. Его "токсичность" ограничивает рост рейтинга ОПЗЖ, а поэтому задумались о самостоятельном проекте.

Однако, Левочкина-Бойко беспокоит наличие медиа-ресурсов. В принципе, они имеют в активе телеканал "Интер", однако, на этот канал претендует еще и Валерий Хорошковский, который сейчас близок к определенным кругам в ЗеКоманде.

Впрочем, не это главное – "Интер" канал общего направления и имеет пророссийский "флер", а Левочкину и Бойко необходимы информационные каналы без определенной идеологической нагрузки. Собственно, такой продукт и собирается профинансировать Столар – сеть городских телеканалов с упором на хозяйственную жизнь самое оно перед местными выборами.

Как отмечает RegioNews, Столар же, делая такой "членский взнос" в новый полит проект, надеется сохранить, а то и усилить свое влияние в Киеве и других крупных городах Украины.

Ранее RegioNews писал, зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал.