Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука

Скандальний київський забудовник і нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар вкладає мільйони доларів в запуск мережі міських телеканалів під новий політичний проєкт групи «газовиків» окремо від Медведчука і Рабіновича.

Скандальний київський забудовник і нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар вкладає мільйони доларів в запуск мережі міських телеканалів під новий політичний проєкт групи «газовиків» окремо від Медведчука і Рабіновича.

Раніше ми вже писали про те, що народний депутат від ОПЗЖ і скандально відомий забудовник Вадим Столар так боїться залишитися в стороні від фінансових потоків на будівельному ринку столиці, що не пошкодував $7 млн на запуск в Києві міського телеканалу Kyiv.live і навіть має амбітні плани на створення цілої мережі міських телеканалів у містах-мільйонниках. Створювати новий канал Столару допомагає Олексій Семенов – медіаменеджер телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, які пов'язують з лідерами ОПЗЖ Вадимом Рабіновичем та Віктором Медведчуком.

Як виявилося, хоча Вадим Столар користується виробничими ресурсами проросійської медіагрупи, але зовсім не збирається коштом свого активу розширювати так званий "медведчуківський пул" телеканалів. За даними RegionNews, Столар створює альтернативний незалежний від Медведчука і Рабіновича медіамайданчик у інтересах двох інших однопартійців – народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які давно готуються до запуску процесу відділення політичного проєкту від кума Путіна. Саме бажання звільнитися від Медведчука, створити свою політичну силу і забезпечити її "піар" мережею інформаційних ресурсів підштовхнуло Бойка і Льовочкіна "зметикувати на трьох" зі Столаром, якому потрібна політична вага, щоб зберегти вплив на ринок столичної нерухомості і він готовий за це платити.

Усі, хто добре знає історію столичного мільйонера, якого ще недавно називали "сірим кардиналом" Києва, навряд чи здивуються такому повороту. Вадим Столар чинив так регулярно ще з того часу, як прийшов із бізнесу у велику політику. Він тягнувся до влади, примудряючись всидіти на двох кріслах відразу, товаришуючи з ворогами своїх "друзів". Саме завдяки нерозбірливості в політичних зв'язках і шляхом частої зміни партнерів Столар завжди залишався на плаву.

До того моменту як Столар обсадив мера Києва Віталія Кличка своїми людьми і став фактично другою людиною в місті, він пройшов довгий шлях політичного кон'юнктурника. Був депутатом облради від " Нашої України при Ющенко, працював з "молодою командою" Черновецького і був народним депутатом від Партії регіонів Януковича. Постійна наближеність Столара до влади дозволила йому за кілька років підім'яти під себе весь будівельний ринок Києва і заробити на своїх зв'язках мільйони, які він тепер вкладає в медійні та політичні проекти для захисту своїх капіталів.

Можливо, тому Вадиму Столару якимось чудесним чином вдавалося виходити сухим із скандалів навколо сумнівних проєктів, до яких був причетний він сам, його родичі та дочірні компанії. Так, сім'я Столара мала відношення до сумно відомої забудови на Нікітській Слобідці (мати нардепа була співвласницею, а батько – директором фірми "Майк", на яку виводилася земля під будівництво). Ще один скандал Столара – будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро "Театральна" разом з бізнес-партнером Вагіфом Алієвим. Тоді під тиском киян будівлю на вулиці Богдана Хмельницького віддали під Музей Києва.

А ось ошукані вкладники будівельної піраміди "Еліта-Центр", які називали Вадима Столара аферистом, який нажився на їхній біді, так і не змогли добитися від влади покарання для співвласника компанії ТОВ "Еліта-будінвест". "Вадим Столар не обмежувався однією лише компанією "Еліта-Центр" і був причетний до багатьох сумнівних київських забудов. Наприклад, будівництво ЖК "Сонячна рив'єра" на Микільській Слобідці і резонансне будівництво біля станції метро "Театральна". Разом з одіозним В'ячеславом Супруненком (колишнім зятем Леоніда Черновецького) Столар причетний до захоплення і спроби забудови скверу пам'яті Небесної сотні", – писали жертви афери в листі до президента Порошенко і генпрокурора Шокіна, вимагаючи затримати Столара і переглянути його процесуальний статус. Але незважаючи на те, що причетність Столара до обвинувачених у шахрайстві у справі "Еліта-Центру" була встановлена слідством, він сам проходив у цій справі як свідок.

Така безкарність призвела до того, що в 2011 році народний депутат від Партії регіонів Вадим Столар "образив" свого бізнес-партнера Володимира Антонова. "Столар і троє інших громадян формують групу осіб, які фактично викрали з Конверсбанку гроші, що належать мені, моїй родині і банку. Втім, як і сам банк", – говорив в інтерв'ю "Українській правді" колишній власник "Конверсбанку" Антонов, а ЗМІ називали суму в 55 млн євро.

Очевидно, Столару сподобалося отримувати швидкі гроші на банкрутство банків. Коли у 2017 році Національний банк ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик", серед тих хто виграв від цього рішення опинився Вадим Столар. "Про те, що він "ляже", ще за кілька тижнів знав один цікавий персонаж – Вадим Столар. Перед тим, як банк "Хрещатик" впав, він брав там кредит під непродані квартири в "Парковому місті". У заставі метр оцінювався в 3,5 тисячі доларів, при тому, що реальна ціна 1-1,2 тис.", – писав тоді журналіст-розслідувач, а нині нардеп Олександр Дубінський. І, звичайно ж, проблеми пересічних вкладників банку "Хрещатик" були самому Столару до лампочки.

Столар робив гроші – де міг і як міг. Як з'ясували журналісти проєкту BIHUS.info у 2011 році він поручався за кредити компаній, які поставили Держрезерву неякісне дизпаливо на 160,63 млн грн. Паливо виявилося неякісним, і гроші платників податків були викинуті на вітер. Сам же Столар до 2015 року "заробив достатньо грошей і реноме "сірого кардинала" Києва в оточенні мера Віталія Кличка. "Керує Києвом насправді непублічна людина без будь-якої посади в КМДА – Вадим Столар. Це Столар планує і організовує робочий день мера, Столар повідомляє Кличко, що і де він повинен робити", – писав про вплив київського "наглядача" Столара журналіст Юрій Бутусов.

Після приходу до влади ЗеКоманды у 2019 році ситуація змінилася не на користь Столара. Глава Офісу Президента Андрій Богдан і його друг-забудовник Андрій Вавріш вирішили посунути Кличка з посади голови КМДА, а разом з ним і його придворного девелопера. Але Столар все ж домовився зі своїми опонентами з оточення Зеленського, а пов'язана з ним компанія ТОВ "Укржитлобуд" отримала дозвіл на забудову парковачного майданчика біля палацу "Україна" в центрі Києва.

Не довго музика грала, не довго Столар танцював. Після відставки Богдана їх тандем з Вавришем втратив вплив, і на ринок київської нерухомості вийшли люди нового глави Офісу Президента Андрія Єрмака. За інформацією "Головкому", в обмін на те, що питання про відставку голови КМДА буде знято і мера Віталія Кличка залишать у спокої до місцевих виборів, контроль над будівельним ринком столиці перейшов до людей Андрія Єрмака. Це кум Єрмака і нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, а також бізнесмен Денис Комарницький, якого тепер називають "смотрящим" від Єрмака за Києвом. Спираючись на свого покровителя, "група Єрмака" вже намагається вивести з гри конкурентів в особі Вавріша і Столара, щоб підім'яти будівельний ринок столиці.

Щоб не повторити долю іншого скандального забудовника Максима Микитася, Столар ще у 2019 році завбачливо отримав мандат народного депутата від ОПЗЖ. Але для того, щоб повернути колишній вплив на столичну політику і будівельний ринок Києва, цього мало. Тому сьогодні Столар готовий вкладати мільйони доларів "нажиті непосильною працею" в мережу міських телеканалів, які повинні стати медійним майданчиком для передвиборчого "піару" нового політичного проєкту давніх соратників Віктора Януковича, Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка.

Слід зазначити, що цих двох представників так званої групи "газовиків" (з цією групою також асоціюється "віденський в'язень" Дмитро Фірташ) вже давно обтяжує перебування в одному партійному човні з Медведчуком. Його "токсичність" обмежує зростання рейтингу ОПЗЖ, а тому задумалися про подальше майбутнє без нього. Однак, Льовочкіна-Бойка турбує наявність медіаресурсів. В принципі, вони мають в активі телеканал "Інтер", однак, на цей канал претендує ще й Валерій Хорошковський, який зараз близький до певних кіл у ЗеКоманді. Втім, не це головне – "Інтер" канал загального напрямку і має проросійський "флер", а Льовочкіну та Бойку необхідні інформаційні канали без певної ідеологічного навантаження. Власне, такий продукт і збирається профінансувати Столар – мережа міських телеканалів з акцентом на господарське життя саме те, що потрібно перед місцевими виборами. Столар ж, роблячи такий "членський внесок" у новий політ проєкт, сподівається зберегти, а то і посилити свій вплив в Києві та інших великих містах України.