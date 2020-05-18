Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал

Скандальний забудовник і нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар так старанно намагається не дати виштовхати себе з "жирного" будівельного ринку столиці, що не пошкодував $7 млн на запуск нового київського телеканалу

Фото: https://www.facebook.com/stolar.vadim

Скандальний забудовник і нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар так старанно намагається не дати виштовхати себе з "жирного" будівельного ринку столиці, що не пошкодував $7 млн на запуск нового київського телеканалу

Минулого тижня народний депутат від ОПЗЖ, бізнесмен і скандально відомий столичний забудовник Вадим Столар підтвердив чутки про те, що це він інвестує гроші в новий міський телеканал Kyiv.live. Над запуском цієї осені чергового інформаційного каналу вже працює телепродюсер Олексій Семенов, який з червня минулого року очолив інформаційний холдинг нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака – так званий "медведчуківський пул" телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZIK). Раніше Семенов, який запускав і перезапускав канали 112 Україна, NewsOne і Прямий, називав мінімальну суму інвестицій для такого стартапу – $7 млн. За словами продюсера, в інвестора є плани запустити всеукраїнську мережу телеканалів в містах-мільйонниках, і в такому разі обсяг капіталовкладень зросте в рази.

Щоб зрозуміти, для чого мільйонерові Столару власна мережа телеканалів і звідки у нього сотні мільйонів гривень на завідомо дотаційний проєкт, потрібно пролити світло на темне минуле і заглянути в неясне майбутнє столичного забудовника, якого ще недавно називали "сірим кардиналом" Києва. Але перш ніж оточити мера Віталія Кличка своїми людьми і стати другою людиною в місті, Вадим Столар пройшов довгий шлях політичного кон'юнктурника, який змінює партії на кожних виборах. Поки Кличко ще виступав на рингу, Столар встиг побувати депутатом облради від "Нашої України" Ющенка, попрацювати з "молодою командою" Черновецького і навіть стати нардепом від Партії регіонів Януковича. Столар як політик від бізнесу завжди ставав на бік влади.

В цьому секрет його непотоплюваності і безкарності. Завдяки близькості до влади Столару завжди сходили з рук скандальні забудови та сумнівні проєкти на ринку столичної нерухомості, до яких були причетні його компанії, бізнес-партнери і родичі. Великим скандалом обернувся проєкт Столара і його бізнес-партнера Вагіфа Алієва з будівництва торгово-офісного центру поряд зі станцією метро "Театральна", який в результаті тиску киян віддали під Музей Києва. Також сім'я Столара причетна до сумно відомої забудови на Нікітській Слобідці (мати нардепа була співвласницею, а батько – директором фірми "Майк", на яку виводилася земля під зазначене будівництво). Крім того, на рахунок Вадима Столара різні видання описують нібито розкрадання 55 мільйонів євро "Конверсбанку", нібито спроби збанкрутувати і "віджати" столичний банк "Хрещатик", а також поставки неякісного дизельного палива для Держрезерву за завищеними цінами.

Але найгучніший скандал, про який чула вся Україна, стався ще в середині 2000-тих. За інформацією видання "Наші гроші", Вадим Столар був причетний до масштабної будівельної піраміди "Еліта-Центр", оскільки в той час молодий бізнесмен був співвласником однієї з пов'язаних компаній – ТОВ "Еліта-будінвест". Під час розслідування причетність Столара була встановлена слідством, але сам він проходив по цій справі лише як свідок.

"Як нам відомо, Вадим Столар не обмежувався однією лише компанією "Еліта-Центр" і був причетний до багатьох сумнівним київських забудов. Наприклад, будівництво ЖК "Сонячна рів'єра" на Микільській Слобідці і резонансне будівництво біля станції метро "Театральна". Разом з одіозним В'ячеславом Супруненком (колишнім зятем Леоніда Черновецького) Столар причетний до захоплення і спроби забудови скверу пам'яті Небесної сотні", – писали в 2016 році ошукані вкладники "Еліта-Центру" у зверненні до президента Порошенко і генпрокурору Шокіну, вимагаючи затримати Столара і переглянути його процесуальний статус. Але слова жертв будівельної піраміди "Еліта-Центр", які "вважають самого Столара аферистом, що нажився на їхній біді" так і не були почуті.

Це й не дивно. До того часу депутат Київради Вадим Столар вже два роки був на вершині – в неофіційному статусі "сірого кардинала" Києва і близького соратника нового мера Віталія Кличка. Після місцевих виборів 2015 року Столар був буквально руками і вухами мера, а в 2017 році сам Кличко вже не соромився разом відпочивати в ресторанах і літати на одному чартері в Європу зі Столаром та іншим одіозним нардепом-девелопером – власником "Укрбуду" Максимом Микитасем. "Керує Києвом насправді непублічна людина без будь-якої посади в КМДА – Вадим Столар. Це Столар планує і організовує робочий день мера, Столар повідомляє Кличко, що і де він повинен робити", – писав про вплив київського "наглядача" Столара журналіст Юрій Бутусов. В майбутньому пов'язані зі Столаром і Микитасем компанії виграють тендер і спробують освоїти багатомільйонний бюджет на реконструкцію Шулявського мосту.

Обставини змінилися не на користь Столара після приходу до влади ЗеКоманды, яка руками Андрія Богдана вирішила посунути Кличка з посади голови КМДА. А щоб не повторити долю Микитася і сховатися від кримінального переслідування депутатським мандатом, Столар знову "перевзувся" – на цей раз він пішов під біло-блакитне крило "двоголового орла" Медведчука-Рабіновича. Будучи депутатом від ОПЗЖ, Вадим Столар зумів домовитися з вчорашніми опонентами з оточення Зеленського – екс-головою Офісу Президента Андрієм Богданом і його близьким другом Андрієм Вавришем. Раніше власник будівельної компанії SAGA Development Вавриш звинувачував Столара в організації корупційних схем на ринку столичної нерухомості. Але потім все затихло. Ймовірно, результатом цієї нової "дружби" став один з останніх кейсів Столара – отримання компанією ТОВ "Укржитлобуд" дозволу на висотну забудову паркування біля палацу "Україна" в центрі Києва.

Але вже в цьому році ситуація для Столара знову змінилася у гірший бік. Після відставки Богдана вплив їх тандему з Вавришем помітно ослаб, і на "жирному" ринку київської нерухомості з'явилися нові "гравці" з ще більшими апетитами, ніж у Богдана з Вавришем. За інформацією "Головкому", в обмін на те, що питання про відставку голови КМДА буде знято і Кличко залишать у спокої до виборів, контроль над будівельним ринком столиці перейшов до людей нового глави Офісу Президента Андрія Єрмака та його кума – народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка.

"Відразу після приходу на Банкову, Єрмак проявив особливий інтерес до київської теми. Цьому є пояснення. Свою кар'єру в бізнесі нинішній глава Офісу Президента починав як київський "МАФовик", тобто він мав непоганий бізнес на кіосках... Тепер перед Єрмаком відкрилися значно більші можливості, і в цьому йому активно допомагають Денис Комарницький і Сергій Кучер", – пише журналіст "Головкому", відзначаючи, що завдяки впливу і домовленостям Єрмака, для Комарницького і Кучера відкрився режим особливого сприяння у Київраді, без якого неможливо отримати землю під будівництво. Спираючись на свого покровителя, в особі голови Офісу Президента, "група Єрмака" вже намагається вивести з гри колишніх союзників-конкурентів Вавріша і Столара, щоб підім'яти під себе весь будівельний ринок столиці.

Очевидно, Столар розуміє, що при такому розкладі нові будівельні проекти в Києві йому не світять, а одного депутатського значка буде мало для захисту "нажитого непосильною працею". Тому й зважився викласти кілька мільйонів доларів у свідомо неприбутковий проект міського телеканалу Kyiv.live під керівництвом медіа-менеджера "медведчуківського пулу" Семенова. З одного боку, команді ОПЗЖ не завадить ще одна медійна майданчик у столиці ближче до місцевих виборів, а з іншого – міський телеканал буде для Столара не зайвим козирем для переговорів з будь-якою владою в столиці і, можливо, в інших великих містах. Щоправда, свій канал, а тим більше мережу телеканалів – задоволення не з дешевих, але кажуть, що у Столара грошей не менше, ніж амбіцій зберегти за собою неофіційний статус "сірого кардинала" Києва. І йому абсолютно не важливо, хто в цей час буде при владі.